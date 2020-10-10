Олександр Бурій: «Ліквідація комунальних стоматологічних поліклінік ставить під загрозу здоров’я львів’ян»

Завідувач відділенням Комунальної третьої стоматполіклініки, майор медичної служби, учасник АТО Олександр Бурій про те, що через намагання міської влади ліквідувати соціальну стоматологію малозабезпечені верстви населення не матимуть доступу до якісної стоматологічної допомоги:

«Історія із так званим «реформуванням стоматології» у Львові розпочалася ще у 2017 році. Тоді депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу про перетворення комунальних стоматологічних поліклінік у некомерційні підприємства. Вже у 2018 році депутати приймають рішення про ліквідацію як юридичних осіб третьої та п’ятої стоматполіклінік.

Весь цей час ми боремося у судах проти цілеспрямованого знищення комунальної стоматології, яка дає можливість малозабезпеченим верствам населення отримувати якісну та доступну стоматологічну допомогу. Нас підтримує Асоціація стоматологів України та Всеукраїнська медична експертна спільнота. Провідні фахівці одностайні – Львівщина, яка має найвищі показники стоматологічних захворювань в Україні, не може бути майданчиком для експериментів над здоров’ям людей. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння медико-соціальними експериментами, які відбуваються в стоматологічній галузі.

Повна комерціалізація стоматології призведе до погіршення не лише стоматологічного здоров’я, а й спровокує зростання соматичних захворювань і як наслідок – збільшення показників смертності.

На двох громадських слуханнях мешканці Львова одностайно проголосували за збереження бюджетних закладів охорони здоров’я і підтримали медиків.

Натомість депутати на чолі з міським головою ще три роки тому заблокували роботу двох стоматполіклінік, а саме – не виплачується зарплата медперсоналу. Сума заборгованості складає вже більше 7 млн гривень. Здійснюються неодноразові спроби позбавити діючий медичний заклад водо- та енергопостачання. Два роки Третя комунальна поліклініка відключена від теплопостачання.

У штаті поліклініки близько 200 людей, але вже багато працівників звільнилися, здебільшого – молодший медперсонал. Залишилися віддані справі люди, які борються за збереження медичного закладу.

Лише підтримка пацієнтів, громадських організацій, меценатів, волонтерів, учасників АТО та духовенства дає змогу працювати та надавати допомогу людям.

Мушу наголосити, що в Україні щороку стрімко зростає відсоток декретованої групи (діти та підлітки, інваліди, пенсіонери, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо). Якщо до війни на сході у Залізничному районі Львова на 149 тисяч припадало 37% пільговиків, то сьогодні – 51%. Це люди, які не мають можливості платити за стоматологічну допомогу. І половину з усіх наших пацієнтів становить саме ця категорія. Після запланованого перетворення стоматполіклінік у комунальні некомерційні підприємства всі вони просто ходитимуть беззубими.

Місцева влада настільки «любить» львів’ян, що зобов’язала лікарів надавати медичну допомогу пільговикам маловитратними матеріалами за маловитратними технологіями. Водночас зробивши їх людьми другого сорту. Тим самим порушивши Конституцію України, яка забороняє звужувати права громадян.

Якщо чиновники та депутати на чолі з міським головою і надалі не будуть чути думку фахівців та експертів, руйнівні процеси в стоматології стануть незворотними».

Фото: Львівський пресклуб