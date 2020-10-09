У Львівській філармонії відбудеться концерт «Шедеври української естради»

Львівська національна філармонія запрошує 24 жовтня відвідати концерт «Шедеври української естради».

Концерт що має на меті нагадати глядачеві найвідоміші шлягери минулого століття, які незаслужено припадають порохом в українській музичній індустрії. Пісні, без яких 20-30 років тому не обходився жоден концерт на найбільших сценах країни, пісні в яких живе справжня українська мелодика, душа, зміст, та відкривається все багатство української культури.

Слухачів обіцяють занурити у світ музики таких великих композиторів як Мирослав Скорик, Богдан Веселовський, Анатолій Кос-Анатольський,Ігор Поклад, Володимир Івасюк, Микола Мозговий, та інші. Ці пісні виконували легенди української естради: Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук, Микола Мозговий, Квітка Цісик і т. д, на цих піснях виховалося не одне покоління українських музикантів.

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Концерт відбудеться 24 жовтня о 17:00 год. Купити квитки можна за посиланням.

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