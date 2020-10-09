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У Львівській філармонії відбудеться концерт «Шедеври української естради»

Соломія Головіна

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Львівська національна філармонія запрошує 24 жовтня відвідати концерт «Шедеври української естради».

 

Концерт що має на меті нагадати глядачеві найвідоміші шлягери минулого століття, які незаслужено припадають порохом в українській музичній індустрії. Пісні, без яких 20-30 років тому не обходився жоден концерт на найбільших сценах країни, пісні в яких живе справжня українська мелодика, душа, зміст, та відкривається все багатство української культури.

Слухачів обіцяють занурити у світ музики таких великих композиторів як Мирослав Скорик, Богдан Веселовський, Анатолій Кос-Анатольський,Ігор Поклад, Володимир Івасюк, Микола Мозговий, та інші.  Ці пісні виконували легенди української естради: Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук, Микола Мозговий, Квітка Цісик і т. д, на цих піснях  виховалося не одне покоління  українських музикантів.

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Концерт відбудеться 24 жовтня о 17:00 год. Купити квитки можна за посиланням.

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