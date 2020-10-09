«Самотність в Мережі». Львів'ян кличуть на виставу за романом Януша Вишневського

Львів’ян запрошують 7 листопада на виставу за книгою польського письменника Януша Вишневського «Самотність в Мережі». Про це повідомляють організатори.

Головний польський бестселер початку XXI століття, найвідоміший і найбільш неоднозначний роман Януша Вишневського «Самотність в Мережі» – це історія в листах про заборонену і таку жадану любов.

«Ця історія викликала багато суперечок, але нікого не залишила байдужим, адже багатьом людям знайомі і сумніви, і надія, і побоювання, які викликає знайомство в інтернеті і стосунки на відстані. Ось і вони так познайомились. Вона з Польщі, він – з Німеччини. Їх випадкова переписка переросла у справжню пристрасть. Але чи варто зустрічатися і кого ми любимо більше: реальну людину чи образ, який створила наша уява зі слів, чекання та самотності? Та й взагалі, чи можна назвати це коханням? А якщо й так, що гірше – відстань чи зустріч?», – розповідають про виставу за мотивами книги організатори.

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Інтерпретація: Тамари і Євгена Морозових. Музика: І. Баха, П. Чайковського, Ф. Шопена, французька класична музика. В ролях: Тамара Морозова, Євген Бельтюков, Ірина Марчук, Кирило Шевченко.

Вистава відбудеться у Палаці залізничників «Рокс» 7 листопада о 19:30 год. Придбати квитки можна за посиланням.

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