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Нобелівську премію з миру присудили Всесвітній продовольчій програмі за боротьбу з голодом

Вероніка Рой

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Нобелівську премію з миру присудили Всесвітній продовольчій програмі за боротьбу з голодом та внесок у покращення умов для встановлення миру в районах, що постраждали від конфліктів, і запобігання використання голоду як зброї на війні. Про це пише Громадське з посиланням на  пресслужбу Нобелівського комітету.

 

Всесвітня продовольча програма – найбільша гуманітарна організація під егідою ООН, яка займається боротьбою з голодом і сприяє продовольчій безпеці.

Торік 135 мільйонів людей страждали від гострого голоду, що є найбільшою кількістю за останні роки років. Більшість – через війни та збройні конфлікти. Комітет відзначає, що торік програма допомогла приблизно 100 млн людей у 88 країнах, які страждали від голоду та недостачі продовольства.

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Крім того, через пандемію коронавірусу зростає кількість людей, які постраждають від голоду, зокрема в Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, де також ведуться збройні конфлікти.

«Їжа є найкращою вакциною проти хаосу, поки ми не отримаємо медичну вакцину», – заявляли у Всесвітній продовольчій програмі.

Нобелівський комітет наголошує, що Всесвітня продовольча програма просуває «братство націй, про яке вказував у заповіті Альфред Нобель», мобілізуючи держави-члени ООН боротися з голодом і не використовувати його як зброю.

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