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12-річний школяр зі США зібрав вдома термоядерний реактор

Вероніка Рой

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Підліток Джексон Освальд з американського Мемфісу, штат Теннессі, потрапив до Книги рекордів Гіннеса як «наймолодша людина, яка зібрала термоядерний реактор». Про це пише Громадське з посиланням сайт Книги рекордів Гінесса.

 

Школяр сконструював реактор самостійно у себе в кімнаті, коли йому було 12 років. Зібрав він фузор Фансфорта — Хірша. Це прилад для отримання керованої термоядерної енергії.

Освальд будував реактор два роки, надихнувшись прикладом попереднього рекордсмена Тейлора Вілсона, який зібрав реактор в 14 років. Освальд, якому нині 15 років, успішно запустив прилад за декілька днів до свого 13-річчя.

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Його досягнення підтвердили кілька наукових ресурсів та дослідник термоядерного синтезу Річард Халл, який веде список вчених-аматорів, які досягли термоядерного синтезу в домашніх умовах.

Юний американець проєктував та збирав реактор самостійно, але під наглядом мами — вона слідкувала за кожним етапом створення. Зараз Освальд проводить експерименти не так часто, але обіцяє побудувати щось ще більш вражаюче.

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Фото та відео: Книга рекордів Гінесса

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