У пошуках дому: Бекі, Кнопа та ще шестеро песиків чекають на «всиновлення»

Вісім новеньких хвостатих підопічних ЛКП «Лев» шукають сім’ю.

КІВІ, 1 рік

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Місце відлову: вул. Патона. Худенький, зворушливий хлопчик. Боїться навколишнього світу і людей, але смаколики роблять свою справу – він починає бути ручним. Просто потрібен час і хороша людина поруч. Приходьте до нас, щоб гуляти з Ківі і переконувати його в тому, що все буде добре.

КУЧЕРЯХА, 2 роки

Місце відлову: вул. Грінченка. Чудовий хлопчина дратхаар. Трішки заріс, але видно, що ним займалися і любили. Вихований, розумний, сприймає своє перебування на підприємстві без паніки. Сидить і чекає, що по нього прийдуть і заберуть додому.

БЕКІ, 6 років

Як розповісти про її біду так, щоб якась добра людина серед красунчиків усіх порід і мастей обрала саме її – таку простеньку собачку? Люди продали будинок, а собаку залишили прив’язаною до паркану, без даху і їжі. Так вона просиділа багато днів. Чуйна і дуже лагідна дівчинка.

КНОПА, 6 років

Місце відлову: вул. Червоної Калини. Малесенька собачка без одного ока. Та й друге теж майже не бачить. Була знайдена в жахливому стані, і, напевно, вже сама на собі поставила хрест. Викупали, підстригли, будемо лікувати. Придивіться до неї, вона дуже хороша дівчинка.

ЄВА, 5 років

Місце відлову: вул. Наукова (Аквапарк). Метис вівчарки. Тічкувала і бігала по вулиці в компанії свого Адама. Слухняна, керована собака, виглядає доглянуто. Припускаємо, що мала господарів і чкурнула з дому в пошуках пригод.

ФЕЛІКС, 4 роки

Місце відлову: вул. Кавалерідзе. Цей хлопець вже довгий час блукав Сиховом сам – отакий маленький, добрий і беззахисний. Дуже любить собачок, людей, розуміє, що таке повідок. Можливо, колись жив в квартирі і залюбки житиме знову.

ПЕРСЕЙ, 3 роки

Місце відлову: вул. Городоцька. Яскравий, динамічний хлопчик кокер-спаніель. Надзвичайно жвавий, обожнює рух і всіх примушує навколо себе рухатися. Вже відвідав грумера, навів марафет і тепер сидить-чекає на свою нову сім’ю.

БОНА, 3 роки

Місце відлову: вул. Вулецька. Метис алабая. Крупна дівчинка, але беззахисна, як дитина. Боїться шуму, боїться кудись йти, тулиться до ноги і шукає, хто б її обійняв. Швидше за все, вона вже давненько на вулиці, і там їй було несолодко.

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Фото: ЛКП «Лев»