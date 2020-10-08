У Львові відкриють відділення трансплантації кісткового мозку

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі розпочинають проєкт зі створення підрозділу трансплантації кісткового мозку. Про це йдеться на Facebook-сторінці медичного закладу.

Проєкт фінансуватиметься Fondazione Rosa Pristina з Італії, а партнерами є Soleterre Onlus та Благодійний фонд Запорука.

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«Ми розпочинаємо масштабний проєкт зі створення підрозділу трансплантації кісткового мозку у нашому центрі! На старті освітньої частини проекту мультидисциплінарна група онкологів, гематологів, педіатрів, реаніматологів та психологів прибула у Національну лікарню ОХМАТДИТ», – йдеться у повідомленні.

Ми розпочинаємо масштабний проект зі створення підрозділу трансплантації кісткового мозку у нашому центрі!Проект… Posted by Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр on Wednesday, October 7, 2020

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Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр