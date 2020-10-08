ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відкриють відділення трансплантації кісткового мозку

Вероніка Рой

|

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі розпочинають проєкт зі створення підрозділу трансплантації кісткового мозку. Про це йдеться на Facebook-сторінці медичного закладу.

 

Проєкт фінансуватиметься Fondazione Rosa Pristina з Італії, а партнерами є Soleterre Onlus та Благодійний фонд Запорука.

Реклама партнерів

«Ми розпочинаємо масштабний проєкт зі створення підрозділу трансплантації кісткового мозку у нашому центрі! На старті освітньої частини проекту мультидисциплінарна група онкологів, гематологів, педіатрів, реаніматологів та психологів прибула у Національну лікарню ОХМАТДИТ», – йдеться у повідомленні.

Ми розпочинаємо масштабний проект зі створення підрозділу трансплантації кісткового мозку у нашому центрі!Проект…

Posted by Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр on Wednesday, October 7, 2020

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...