Понад чверть населення України перебуває за межею бідності, – Денісова

В Україні понад чверть населення перебуває за межею бідності. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, прожитковий мінімум в Україні нині становить близько 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна заробітна плата українців – 176 доларів.

«Попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості», – зауважила омбудсман.

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За її словами в Україні на 24% зросла заборгованість з виплати заробітної плати та становить 200 млн доларів.

Крім того, вона наголосила, що незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% наших пенсіонерів.

«Через збройний конфлікт на сході України, понад півтора мільйона українських громадян з метою збереження життя змушені були покинути рідні домівки. Особливої уваги потребує питання забезпечення їх житлом», – зазначила Омбудсман.

Людмила Денісова заявила, що проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19 зростанням рівня зубожіння та безробіття, відсутністю належного соціального забезпечення осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян тощо.

«Небезпека поширення коронавірусної інфекції провокує дискримінацію в суспільстві і стає причиною використання мови ворожнечі стосовно ромів, внутрішньо переміщених осіб, представників ЛГБТ-спільноти та трудових мігрантів», – додала Людмила Денісова.

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