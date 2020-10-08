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Львів’яни зможуть безкоштовно перевірити слух

Вероніка Рой

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У Львові 12 та 13 жовтня усі охочі зможуть безкоштовно перевірити слух  у «кабінеті на колесах». Про це повідомляє громадська організація «Відчуй», яка проводить цей захід.

 

12 та 13 жовтня з 10.00 до 18.00 год. на проспекті Свободи, 28, біля Оперного театру, у спеціально оснащеному аудіометричним обладнанням автомобілі – «Кабінеті на колесах» – мешканці та гості Львова зможуть безкоштовно перевірити свій слух.

Цей проєкт стартував 21 вересня і спеціально обладнаний «Кабінет на колесах» вже відвідав 9 міст України. За 3 місяці автомобіль проїде 31 місто і буде зупинятись у популярних точках міста, щоб безкоштовно перевірити слух всім охочим. Графік маршруту проєкту можна знайти за посиланням

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До слова, за оцінками ВООЗ, кожна 10 людина у світі втрачає слух. В Україні – це кожна 8 людина. На глухоту та різні порушення слуху хворіють більше 300 млн чоловік і до 2050 року це число може зрости до 900 млн чоловік. Проте 60% випадків втрати слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз!

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