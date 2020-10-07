У Бориславі знайшли мертвою зниклу 28-річну жінку

У Бориславі у вівторок, 6 жовтня, знайшли мертвою 28-річну Надію Стельмах, котру розшукували протягом п’яти днів. Про це повідомила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

28-річна жінка 3 жовтня вийшла в магазин та зникла. До пошуку Надії Стельмах були залучені рятувальники, правоохоронці та небайдужі мешканці.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Знайдена, загинула», – йдеться у повідомленні пошуково-рятувальної волонтерської асоціації.

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Zaxid.net з посиланням на власні джерела повідомляє, що, за попередньою інформацією, жінка скоїла самогубство. Попередньо відомо, що вона зістрибнула з опори високовольтної лінії електропередач та загинула на місці події.

У жінки залишився 10-річний син.

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