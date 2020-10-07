ОСТАННІ НОВИНИ

У Бориславі знайшли мертвою зниклу 28-річну жінку

Вероніка Рой

|

У Бориславі у вівторок, 6 жовтня, знайшли мертвою 28-річну Надію Стельмах, котру розшукували протягом п’яти днів. Про це повідомила пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

 

28-річна жінка 3 жовтня вийшла в магазин та зникла. До пошуку Надії Стельмах були залучені рятувальники, правоохоронці та небайдужі мешканці.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким… Знайдена, загинула», – йдеться у повідомленні пошуково-рятувальної волонтерської асоціації.

Реклама партнерів

Zaxid.net з посиланням на власні джерела повідомляє, що, за попередньою інформацією, жінка скоїла самогубство. Попередньо відомо, що вона зістрибнула з опори високовольтної лінії електропередач та загинула на місці події.

У жінки залишився 10-річний син.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...