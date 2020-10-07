П'ять лайфхаків, які допоможуть побороти осінню депресію

Львівська обласна психіатрична лікарня опублікувала на Facebook-сторінці лайфхаки, які допоможуть побороти осінню депресію.

Осіння депресія – явище, знайоме багатьом людям. Літо закінчилось, на вулиці вже не так багато сонця, і похмура дощова погода не додає настрою. В цей період міжсезоння людський організм проходить процес переналаштування. Саме він дуже часто призводить до депресивних настроїв та апатії.

У такі моменти людина має поганий настрій, відчуває сум та тривогу. Окрім душевних тривог, може погіршитись і фізичне самопочуття.

Реклама партнерів

До вашої уваги 5 лайфхаків від обласної психлікарні, що допоможуть побороти сезонний депресивний стан.

Природа

Для того, аби не впадати у депресію і запобігти цьому стану, треба більше спілкуватись із природою. Потрібно частіше виходити до лісу, в парк та багато гуляти. Проводити більше часу на свіжому повітрі.

Благодійність

Візьміть додому безпритульну тваринку. Ви відчуєте та зрозумієте, що таке дарувати тепло і ласку. І вас навзаєм будуть любити так, як ніхто не зможе…

Зараз серед нас є багато верств населення, які потребують нашої турботи та підтримки, тож ваші добрі вчинки для них стануть джерелом натхнення та радості. Робіть добро!

Діти

Дитячі обійми ні з чим не порівняєш. Діти потребують уваги та спілкування, і найголовніше – любові. Усе це вони примножують і віддають сторицею, то ж діти – це наш ємоційний акумулятор: що ми в нього вкладемо, те з нього потім будемо черпати. Проводьте більше часу з дітками, це не лише вбереже вас від депресії, а й дозволить вам краще розуміти один одного.

Здоров’я

Ведіть здоровий спосіб життя. Алкоголь та наркотики дуже посилюють депресію. На перший погляд, вони забирають депресивний стан, розслабляють, але разом з тим вони виснажують центр ендорфінів, який виділяє гормон щастя. Після цього в житті вже нічого не приносить радість та не тішить. Тоді з’являється величезний смуток, який супроводжує людину по життю. Також страждає пам’ять, мислення, увага людини. Людина не звертає уваги, як «скочується».

Збагатіть свій раціон натуральними продуктами та продуктами багатими клітковиною, білком, вживайте більше свіжих фруктів та овочів.

Фізичні навантаження

У селах люди менше страждають депресіями і є здоровішими. Тому що вони щодня спілкуються з природою та працюють. Адже незалежно від настрою, вони мусять, наприклад, погодувати свиню чи подоїти корову. Яка б депресія тебе не накривала, господарство треба «попорати». Ця робота не дозволяє їм скотитись в глибокий стан хвороби, у порівнянні з міським населенням. Адже найбільше потерпають від депресії саме соціально розвинуті країни.

«Аби не впадати в депресію, потрібно ставати господарями свого життя. Беріть безпосередню участь у проблемах своєї держави. Не чекайте, що прийде хороший дядько і вирішить за вас всі проблеми. Підіймайтесь з дивану і робіть хороші справи. І тоді жодній депресії ви будете не по зубам!», – наголошують у обласній психлікарні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.