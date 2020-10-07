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На кордоні з Польщею затримали контрабанду техніки на пів мільйона гривень

Вероніка Рой

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Водій польської фірми-перевізника намагався незаконно ввезти в Україні контрабандної техніки загальною вартістю майже пів мільйона гривень. Про це інформує пресслужба Галицької митниці.

 

48-річному водію польської фірми-перевізника під час митного контролю водію було запропоновано заповнити митну декларацію. У ній він зазначив, що переміщує «прокат плоский», 13 телефонів, дві акустичні колонки, два біноклі, селфі-палицю і роутер.

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Проте під час митного огляду було встановлено, що, окрім заявленого, водій перевозить ще 33 телефони «Самсунг М31», 10  айфонів 11 серії, два телефони «Самсунг А51», електронний годинник «Galaxy watch», iPad Air та фотоапарат «Canon sx620 HS». Товари містились у кабіні водія серед особистих речей.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар, орієнтовна вартість якого 450 тис. грн, було вилучено.

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Фото: Галицька митниця

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