Лікарі львівського ОХМАДИТу стали супергероями. Фотопроєкт

Лікарі лікарні ОХМАДИТ у Львові взяли участь у фотопроєкті «Лікарі Супергерої». Медики перевдягли у супергероїв, таким чином автори проєкту намагалися показати, що лікарі щодня оберігають, захищають та рятують життя діток. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила організаторка проєкту та членкиня Опікунської Ради ЛОДКЛ «Охматдит» Христина Гевко.

Лікарі ОХМАДИТу перевдяглися у костюми різноманітних казкових супергероїв. Ці фото будуть прикрашати стіни ОХМАДИТу, даруючи усмішку та впевненість діткам.

«СПОКІЙНО! Працюють супергерої. Ідея цього проєкту жила в мені з того часу, як я глибше зрозуміла роботу медиків. В моїй голові одразу постали обрати супергероїв, чарівників! Надлюди, що оберігають, рятують, захищають. Вони можуть не спати й не їсти, вони зберігають спокій і виваженість, щодня приймаючи життєво важливі рішення. Цей образ особливо підсилився у час пандемії, коли ми згадали, чому професія ЛІКАР – це так важливо», – написала Христина Гевко.

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Фото: Facebook-сторінка Христина Гевко