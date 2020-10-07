ОСТАННІ НОВИНИ

Лікарі львівського ОХМАДИТу стали супергероями. Фотопроєкт

Вероніка Рой

|

Лікарі лікарні ОХМАДИТ у Львові взяли участь у фотопроєкті «Лікарі Супергерої». Медики перевдягли у супергероїв, таким чином автори проєкту намагалися показати, що лікарі щодня оберігають, захищають та рятують життя діток. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила організаторка проєкту та членкиня Опікунської Ради ЛОДКЛ «Охматдит» Христина Гевко.

Лікарі ОХМАДИТу перевдяглися у костюми різноманітних казкових супергероїв. Ці фото будуть прикрашати стіни ОХМАДИТу, даруючи усмішку та впевненість діткам.

«СПОКІЙНО! Працюють супергерої. Ідея цього проєкту жила в мені з того часу, як я глибше зрозуміла роботу медиків. В моїй голові одразу постали обрати супергероїв, чарівників! Надлюди, що оберігають, рятують, захищають. Вони можуть не спати й не їсти, вони зберігають спокій і виваженість, щодня приймаючи життєво важливі рішення. Цей образ особливо підсилився у час пандемії, коли ми згадали, чому професія ЛІКАР – це так важливо», – написала Христина Гевко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook-сторінка Христина Гевко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...