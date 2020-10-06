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На Яворівщині розшукують зниклу 85-річну бабусю

Вероніка Рой

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У Яворівському районі п’ятий день поспіль тривають пошуки 85-річної жінки, котра вийшла з дому та пропала. Про це інформує Яворівська районна державна адміністрація.

 

85-річна Ганна Піх 1 жовтня вийшла з дому у невідомому напрямку. Наразі жінка не повернулася додому. Ганна Піх жителька села Чернилява Яворівського району.

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У Яворівській РДА повідомляють, що до пошуку залучені поліцейські та військовослужбовці.

«Нами, спільно із Яворівським відділом поліції ГУ НП у Львівській області із залученням військовослужбовців військової частини А0998, організовано проведення пошукових заходів», – йдеться у повідомленні.

Якщо комусь відомо місце знаходження Ганни Піх, просять повідомляти у Яворівський відділ поліції ГУ НП у Львівській області (тел. 102), або чергового райдержадміністрації (тел. 2-12-54).

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Фото: Яворівська РДА

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