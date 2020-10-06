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МОН почало пілотний проєкт із тестування е-журналів та е-щоденників

Вероніка Рой

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Міністерство освіти і науки України розпочало проєкт з пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення та ведення шкільних електронних журналів та щоденників. У випробуванні нових е-додатків візьмуть участь щонайменше по два-три заклади освіти з кожної області. Про це інформує пресслужба МОН.

 

Тестування триватиме з 5 до 16 жовтня. Всі отримані від вчителів та адміністрацій шкіл зауваження будуть опрацьовані та враховані при налаштуванні системи. Після завершення цього етапу, орієнтовно вже у листопаді цього року, державні е-журнали та е-щоденники стануть доступними всім українським школам на безоплатній основі.

Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитись від їх дублювання в паперовому вигляді. Для цього МОН готує відповідні зміни до низки нормативно-правових документів.

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«Це дозволить прибрати зайве навантаження на вчителів. А в майбутньому, завдяки широкому застосуванню електронних журналів, коли учень змінюватиме школу, вся інформація про його успішність, здобутки тощо буде прямувати за ним до нового навчального закладу. А для нас буде відкрита ще й можливість переспрямовувати за таким учнем державні кошти на його навчання», – зауважив заступник міністра освіти і науки Артур Селецький.

2 жовтня відбулось перше навчання для шкіл, які зголосилися стати учасниками пілотного проєкту про користування та можливості е-журналу.

У МОН зазначають, що переваги широкого застосування електронних застосунків зможуть відчути й батьки, які в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо. У разі переведення учнів на дистанційне навчання е-щоденники теж стануть у пригоді. Через них учні зможуть отримувати завдання та слідкувати за змінами, що відбуваються у школі.

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