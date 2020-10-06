ЄС підтвердив, що безвізовому режиму з Україною нічого не загрожує, – Зеленський

Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє «Європейська правда».

«Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії», – заявив він.

За інформацією Європейської правди, це також є позицією ЄС, що підтверджено у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС 6 жовтня.

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У документі ЄС дав чіткий сигнал, що про жодне призупинення безвізового режиму з Україною не йдеться.

«Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови», – сказано у заяві саміту.

Фактично ЄС визнав, що поки що немає «регресу» у питанні боротьби з корупцією, є лише «небезпека такого регресу» з боку України.