ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС підтвердив, що безвізовому режиму з Україною нічого не загрожує, – Зеленський

|

Європейський Союз підтвердив відсутність загроз для дії безвізового режиму з Україною та очікує, що його повноцінне функціонування відновиться після пандемії коронавірусу. Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє «Європейська правда».

 

«Ми отримали запевнення у тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії», – заявив він.

За інформацією Європейської правди, це також є позицією ЄС, що підтверджено у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС 6 жовтня.

Реклама партнерів

У документі ЄС дав чіткий сигнал, що про жодне призупинення безвізового режиму з Україною не йдеться.

«Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови», – сказано у заяві саміту.

Фактично ЄС визнав, що поки що немає «регресу» у питанні боротьби з корупцією, є лише «небезпека такого регресу» з боку України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...