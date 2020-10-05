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Добряк Зевс і зворушлива Зюзя. Дев'ять собак, які шукають домівку

Соломія Головіна

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ЛКП «Лев» шукає люблячі руки для 9 собак. Мишка, Зевс, Ганс, Зюзя, Адам, Ельвінг, Йоко, Мерлін, Зюм дуже чекають на «всиновлення».

 

МИШКА, 2 роки. Місце відлову: вул. Труша.

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Компанійська собачка, метис лайки. Вихована, енергійна, вміє гуляти на повідку. Завжди радісна і вдячна людям за все, хоч ми нічого надзвичайного ще для неї не зробили.

ЗЕВС, 5 років. Місце відлову: вул. Заклинських-Старознесенська.

Добродушний собака, метис вівчарки. Розумний, ніжний. З задоволенням прийняв ванну і вдячно облизував руки грумеру. Можливо, був домашнім.

ГАНС, 3 роки. Місце відлову: вул. Франка-Саксаганського.

Молодий ведмедик, надзвичайно дружелюбний і оптимістичний собака. Виглядає доглянуто і поводить себе виховано. Однозначно жив з людиною, але чомусь опинився на вулиці.

ЗЮЗЯ, 1 рік. Місце відлову: вул. Замарстинівська.

Зворушлива, тендітна собачка. Така скромна-скромна. І дуже ніжна. Швидше за все, нею ніхто ніколи не опікувався, а вона дуже цього потребує і до цього тягнеться.

АДАМ, 5 років. Місце відлову: вул. Наукова (Аквапарк).

Наскільки великий, настільки і добрий собака. Ручний, спокійний, жодної агресії. Має суворий вираз обличчя, яким може відлякувати бандитів. Але це омана – насправді він нікого не образить.

ЕЛЬВІНГ, 9 років. Місце відлову: вул. Широка.

Як можна було позбутися цього старенького зайчика? Весь в ранах, запалені оченята, кудлатий, як домовичок. Ми його підстригли, почали лікувати і обов’язково знайдемо сім’ю. Бо він прекрасний собака!

ЙОКО, 8 років. Місце відлову: вул. Дж. Леннона.

Ця дамочка приїхала до нас на щорічну вакцинацію, бо дбає про своє здоров’я. Не дуже комунікабельна, але якщо її вже розкрутити на розмову, розкривається і лагідно щебече.

МЕРЛІН, 13 років. Місце відлову: вул. Тракт Глинянський.

Таких сонячних дідусів ми давно не бачили! Ніжний, добрий, безпосередній, як дитина. Метис ердельтер’єра. Потребує тепла і доброго слова. Ми дуже чекаємо на людину, яка б змогла зробити його старість затишною.

ЗЮМ, 7 років. Місце відлову: вул. Франка.

Вродливий, міцний і дуже приємний собака. Потрапив до нас вже кастрованим, тож, можливо, мав господарів. Як і чому спонтанно з’явився в центрі і лежав під дощем – невідомо. Він, як і всі, хоче опинитися вдома!

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Фото: ЛКП «Лев»

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