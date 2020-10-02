У Чорнобильській зоні відкриють перший веломаршрут

Для Чорнобильської зони розроблено та затверджено перший веломаршрут. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Ми сподіваємося, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського Заповідника. Зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю», – наголошує заступник Голови ДАЗВ Максим Шевчук.

Під час розробки веломаршруту Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» разом із представниками спортивної та туристичної велоспільноти України провело технічні проїзди веломаршрутом, щоб зафіксувати усі функціональні та топографічні особливості.

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Загальна протяжість маршруту, що пролягає від КПП «Зелений мис» через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище, сягатиме понад 45 кілометрів.

ДП «ЦОТІЗ» розробило для усіх, хто братиме участь у проходженні веломаршруту, перелік умов та інструкції.

«Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде наявний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту», – повідомляє помічник директора ДП «ЦОТІЗ» Кирило Гарник.

Для зупинок у мальовничих куточках уже розпочато облаштування спеціальних місць. Роботи з удосконалення та покращення велотреку для комфорту відвідувачів зони відчуження продовжуються.

Окрім того, перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розробки маршрутів для відвідування, було проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не будуть перевищені.

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