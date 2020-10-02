30-річчя «Революції на граніті»: стали доступними онлайн документи з архіву КҐБ

Стали доступні онлайн свідчення з архівів КҐБ та фото студентського протесту, який передував відновленню незалежності України. З нагоди 30-річчя події можна ознайомитися із колекцією в Електронному архіві Українського визвольного руху.

Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ і Архівом національної пам’яті публікує на сайті Е-архіву оцифровану збірку із 44 документів про «Революцію на граніті».

«Увагу всієї країни привернула акція голодування студентів у Києві, де у центрі міста розташований наметовий табір. Біля голодуючих щоденно проводяться несанкціоновані мітинги і походи, що дезорганізують рух транспорту на Хрещатику. 10 жовтня мало місце багатолюдне пікетування будинку Держтелерадіо УРСР», – йдеться у повідомленні, поданому у жовтні 1990 року на ім’я Леоніда Кравчука, тодішнього голови Верховної Ради УРСР.

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Силовики неодноразово пропонували «вжити заходи» для «наведення порядку» та побоювалися, що цей протест може запустити незворотні «деструктивні» наслідки.

«Колекція включає документи, які хронологічно охоплюють ширший період — 1988—1990 роки. Це показує контекст напередодні Революції. Наприклад, один документ показує, як реагували спецслужби на ініціативи щодо відродження національної символіки, яку студенти згодом широко використовували під час протесту. В іншому КҐБ скаржиться, що закордонні частини ОУН та українська діаспора втручаються в демократичні перетворення в Україні (мовою документів КҐБ: “розхитують радянську владу”)», – розповідає директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник.

КҐБ також повідомляв про плани демократичної опозиції провести «всеукраїнську політичну забастовку» 1 жовтня, зокрема, хто і звідки планує приїхати, де будуть зупинятися, що саме планують робити. Готував звіти про настрої в столиці та регіонах, про реакцію людей на студентське голодування тощо.

Також до колекції увійшли 16 світлин, які львівське Студентське братство передало до фондів Національного музею Революції Гідності.

З 2 по 16 жовтня під стелою на Майдані Незалежності експонуватиметься виставка «30 років Революції на граніті», куди також увійшли документи з колекції Електронного архіву.

Довідка:

«Революція на граніті» – студентська акція протесту на Майдані Незалежності (тоді — Площа Жовтневої революції), що тривала в з 2 жовтня по 17 жовтня 1990 року. Студенти озвучили 5 вимог щодо змін у республіці та оголосили голодування, поки їх не виконають. Організаційними центрами були: Українська студентська спілка (Київ — Олесь Доній, Дніпродзержинськ (сьогодні – Кам’янське) – Олег Барков) та Студентське братство (Львів – Маркіян Іващишин).

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