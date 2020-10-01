Синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні

У жовтні середня місячна температура становитиме 7-12° тепла, а кількість опадів буде в межах середніх багаторічних значень. Про це інформує Укргідрометцентр.

«Середня місячна температура передбачається 7-12° тепла (в горах 6-7° тепла), що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень», – йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що в Україні середня місячна температура у жовтні складає 6-12°.

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У другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через +8° у бік зниження, а в південній частині країни та на Закарпатті – у першій декаді листопада.

Абсолютний максимум температури повітря у жовтні становить 25-35°, в гірських районах 18-24°.

А абсолютний мінімум – 5-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 18-23° морозу, на півдні Криму – 0-2° морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на високогір’ї до 120 мм.

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