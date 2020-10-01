Поліція нагадує: з 1 жовтня водії мають вмикати фари вдень

Нацполіція нагадує водіям, що з 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Про це йдеться на сторінці у Facebook Національної поліції України.

«Всі водії знають важливе правило: вже з 1 жовтня до 1 травня на дорогах поза населеними пунктами мають бути ввімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар. А ми вам нагадуємо про дотримання правил дорожнього руху. Дбайте про безпеку і будьте відповідальними», — йдеться у повідомленні.

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