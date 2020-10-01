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Маленьких львів’ян запрошують на навчання у дитячій модельній школі Zolotarenko Models

Юлія Шпак

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Модельна агенція Zolotarenko Models запрошує на навчання дівчат та хлопців віком від 5 до 13 років. Під час навчання діти зможуть здобути не лише модельні навички, але й навчатися за авторською програмою, яка охоплює низку предметів: дефіле, фотоклас, психологія лідера, тайм-менеджмент тощо.

 

Головна мета модельної школи Zolotarenko Models – розкрити потенціал і таланти кожної дитини. Модельна агенція працює у цій сфері вже восьмий рік.

«Сучасна школа моделей вже давно вийшла за межі моделінгу і стала школою для розвитку особистості. Ми віримо, що кожна дитина –  особлива, кожен має таланти, які варто вчасно розгледіти і розвивати. Zolotarenko Models – це як велика дружня родина, яка об’єднала не лише діток зі Львова, а й з Львівщини. Ми часто зустрічаємося на наших модних подіях та ділимося досвідом і вмінням. Адже у нашій сфері для дитини важливо не лише навчання, а й виступи і покази, де можна продемонструвати дефіле, вміння позувати на камеру. А скільки радісних емоцій отримує майбутня модель, яка виходить на червону доріжку! Ці спогади залишаться на все життя!», – зазначають у Zolotarenko Models.

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У школі моделей нового формату Zolotarenko Models навчаються дівчатка і хлопчики віком від 5 до 13 років. Авторська програма навчання агенції дозволяє доєднатися до навчання кожного місяця і включає в себе два заняття щотижня.  Діти Zolotarenko Models вивчають такі предмети:

  • дефіле
  • фотоклас
  • психологія лідера
  • тайм-менеджмент
  • стиль і візаж
  • догляд за тілом
  • моделінг
  • етикет

Родзинкою школи є фотосесія. Кожного місяця дитина має нову зйомку.

«Батькам не потрібно ні про що турбуватися. Ми підбираємо одяг для фото, візажисти та перукарі створюють діткам цікавий образ. З нами працюють найкращі фотографи Львова і щоразу ми підбираємо нові цікаві локації для фотосесії», – наголошують у модельній школі.

Локації:

  • Сихів (ліцей «ОРІЯНА», вул. Чукаріна,3) заняття щовівторка 18:00-19:30
  • Школа «Джерельце» (вул. Сахарова, 80) заняття щосереди 17:30-19:00
  • ТВК «Південний» (СК Грація, 2 поверх) заняття щочетверга 18:00-19:30

Запис діток у школу моделей і на фотосесії за тел.: 067 494 40 30.

Довідка

Дитячу модельну агенцію Zolotarenko Models заснували у серпні 2012 року. Впродовж 8 років діяльності у модельній школі навчалося понад тисячу діток. Zolotarenko Models має 11 філій школи у Львівській області, а також представництво у Хмельницьку. Вихованці агенції брали участь у показах мод та конкурсах краси не лише в Україні, а й у Італії, Чехії, Польщі. Крім цього модельна школа є організатором понад пів сотні дитячих сімейних вечірок та презентацій.

Також агенція має fashion-таблоїд Zolotarenko-журнал про діток-моделей та дитячу моду у Львові. Перший номер вийшов у грудні 2014 році. На сьогодні таблоїд виходить 4 рази в рік.

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