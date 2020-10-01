ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян закликають долучитися до благодійного аукціону на підтримку онкоспільноти

Соломія Головіна

|

У Львові стартував благодійний аукціон акварельних замальовок на підтримку онкоспільноти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координаторка проєктів ГО «Жити зараз» Оксана Цебрівська.

 

На аукціон виставлено 80 замальовок, виконаних в акварельній техніці. Художниця Надія Рихлівська пояснює, що всі ці замальовки – із віртуальної навколосвітньої подорожі.

«Мандрувала світом гул-картами і робила замальовки з різних точок нашої планети. 80 міст світу, 80 скетчів про любов і свободу, про те, що жодні пандемії та локдауни не завадять жити зараз. Власне, благодійний аукціон проводиться на користь ГО «Жити зараз», спільноти взаємної допомоги та підтримки для людей з онкодіагнозом, по принципу рівний для рівного», – зазначила авторка подорожніх замальовок.

Реклама партнерів

Аукціон триватиме до 7 жовтня, із лотами можна ознайомитися на Facebook-сторінці Надії Рихлівської.

«Друзі, заходьте на Facebook-сторінку Надії, переглядайте чудові замальовки, обирайте свою і підтримайте нашу онкоспільноту. Долучайтеся до благодійного аукціону. Добрих справ багато не буває!», – наголосила Оксана Цебрівська.

Реквізити ГО «ЖИТИ ЗАРАЗ»: UA723253650000000260010017994 (призначення: благодійна допомога).

🌍 Навколо світу за вісімдесят днів. Саме таку віртуальну подорож здійснила Nadia Rykhlivska, а результат цієї подорожі –…

Posted by Oksana Tsebrivska on Wednesday, September 30, 2020

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Nadia Rykhlivska

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...