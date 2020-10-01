Львів'ян закликають долучитися до благодійного аукціону на підтримку онкоспільноти

У Львові стартував благодійний аукціон акварельних замальовок на підтримку онкоспільноти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координаторка проєктів ГО «Жити зараз» Оксана Цебрівська.

На аукціон виставлено 80 замальовок, виконаних в акварельній техніці. Художниця Надія Рихлівська пояснює, що всі ці замальовки – із віртуальної навколосвітньої подорожі.

«Мандрувала світом гул-картами і робила замальовки з різних точок нашої планети. 80 міст світу, 80 скетчів про любов і свободу, про те, що жодні пандемії та локдауни не завадять жити зараз. Власне, благодійний аукціон проводиться на користь ГО «Жити зараз», спільноти взаємної допомоги та підтримки для людей з онкодіагнозом, по принципу рівний для рівного», – зазначила авторка подорожніх замальовок.

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Аукціон триватиме до 7 жовтня, із лотами можна ознайомитися на Facebook-сторінці Надії Рихлівської.

«Друзі, заходьте на Facebook-сторінку Надії, переглядайте чудові замальовки, обирайте свою і підтримайте нашу онкоспільноту. Долучайтеся до благодійного аукціону. Добрих справ багато не буває!», – наголосила Оксана Цебрівська.

Реквізити ГО «ЖИТИ ЗАРАЗ»: UA723253650000000260010017994 (призначення: благодійна допомога).

🌍 Навколо світу за вісімдесят днів. Саме таку віртуальну подорож здійснила Nadia Rykhlivska, а результат цієї подорожі –… Posted by Oksana Tsebrivska on Wednesday, September 30, 2020

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Фото: Facebook/Nadia Rykhlivska