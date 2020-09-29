У Львові автомобіль провалився під асфальт

У вівторок, 29 вересня, у Львові на вулиці Шімзерів автомобіль провалився під асфальт. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Зраза на місці події працює поліції.

«Сьогодні за адресою вул. Шімзерів, під вагою автомобіля на місці витоку за короткий час утворилося провалля. Зараз на місці працює поліція, після чого працівники ЛМКП «Львівводоканал» ліквідовуватимуть витік», – йдеться у повідомленні.

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Додамо, що з 1 вересня на вулиці Пекарській, зокрема на ділянці від вул. Шімзерів до вул. Мечникова, проходять ремонтні роботи.

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Фото: Гаряча лінія міста Львова