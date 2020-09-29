Колишній заступник міністра освіти очолив Львівський інститут післядипломної педосвіти

У вівторок, 29 вересня під час сесії Львівська обласна рада призначила директором КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Павла Хобзея.

Зазначимо раніше відбувся конкурсу на заміщення вакантної посади директора цього закладу. Переможцем було визнано Хобзея Павла Кузьмовича («за» – вісім голосів).

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Павло Хобзей народився у 1960 році, має вищу освіту. Працював проректором з науково-педагогічної роботи Українського католицького університету. З листопада 2015 року по вересень 2019 року був заступником Міністра освіти і науки України. Депутат Львівської обласної ради VI скликання. З жовтня 2019 р. по червень 2020 р. – радник ректора УКУ. На даний час – експерт Проекту «EU4Skills».

Стаж роботи – 38 років.

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Фото: ЛОР