ОСТАННІ НОВИНИ

Колишній заступник міністра освіти очолив Львівський інститут післядипломної педосвіти

Вероніка Рой

|

У вівторок, 29 вересня під час сесії Львівська обласна рада призначила директором КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Павла Хобзея.

 

Зазначимо раніше відбувся конкурсу на заміщення вакантної посади директора цього закладу. Переможцем було визнано  Хобзея Павла Кузьмовича («за» – вісім голосів).

Реклама партнерів

Павло Хобзей народився у 1960 році, має вищу освіту. Працював проректором з науково-педагогічної роботи Українського католицького університету. З листопада 2015 року по вересень 2019 року був заступником Міністра освіти і науки України. Депутат Львівської обласної ради VI скликання. З жовтня 2019 р. по червень 2020 р. – радник ректора УКУ. На даний час – експерт Проекту «EU4Skills».
Стаж роботи – 38 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...