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Директором Львівського центру служби крові став Ярослав Дяків

Вероніка Рой

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Директором Львівського обласного центру служби крові став Ярослав Дяків. Відповідне рішення у вівторок, 29 вересня, під час сесії Львівської облради прийняли депутати.

 

Зазначимо, раніше пройшов конкурс на заміщення вакантної посади директора цього закладу, переможцем визначено Ярослава Дяківа. «За» цю кандидатуру проголосувало сім членів комісії.

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Ярослав Дяків народився 1958 року. Має повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа», вища категорія по організації охорони здоров’я. З  2003 р. і до тепер був керівником КНП ЛОР «Львівський  обласний центр служби крові».

За час своєї роботи на посаді керівника заново створив службу крові в області, перевів службу крові на економічні розрахунки, оснастив найновішим обладнанням, провів ремонти в основних відділеннях з заміною мереж опалення, термоізоляцію будівель, провів реорганізацію виробничих процесів згідно європейських вимог.

Стаж професійної діяльності – 45 років.

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Фото: ЛОР

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