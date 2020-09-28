У Львові загорівся автобус №6А

У понеділок, 28 вересня, на кінцевій зупинці на вул. Величковського у Львові сталося займання автобуса №6А. Про це інформує пресслужба АТП №1.

Пожежа трапилася в автобусі ЛАЗ, що належить львівському комунальному АТП №1. Як повідомив заступник директора ЛК АТП №1 Олександр Струтинський, автобус перебував на кінцевій зупинці і пасажирів у ньому не було. Водії викликали пожежників і самі розпочали гасіння.

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Працівники ДСНС, які прибули за викликом, оперативно загасили займання. У результаті загоряння постраждалих немає. За попередньою інформацією, автобус також не зазнав значних ушкоджень.

Директор ЛК АТП №1 Орест Хамула зазначив, що водії регулярно проходять підготовку з пожежної безпеки, в автобусах встановлені вогнегасники. Однак самі автобуси ЛАЗ потребують капітального ремонту.

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