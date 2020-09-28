Цього тижня на Львівщині очікують суттєве похолодання та дощі

Впродовж цього тижня у Львівській області синоптики прогнозують похолодання та дощі. Температура повітря впаде до 14 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

У понеділок, 28 вересня, на Львівщині вдень прогнозують до 20 градусів тепла. Можливий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

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У вівторок, 29 вересня, в області відчутно похолодає. Вночі синоптики прогнозують 8-10 градусів тепла, а вдень 13-15 градусів тепла. Вночі та вдень – дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують дощову погоду. Вночі температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла, а вдень – 13-15 градусів тепла.

1 жовтня на Львівщині також прогнозують дощі. Вдень температура повітря опуститься до 14 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У п’ятницю, 2 жовтня, теж буде дощова погода. Вночі синоптики прогнозують 9-11 градусів тепла, а вдень – 14-16 градусів тепла.

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