У Мінську мітингують 100 тисяч людей. Силовики затримують людей

В акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю бере участь близько 100 тисяч осіб, десятки людей затримано, пише Українська правда.
У мітингу в Мінську бере участь близько 100 тисяч осіб..
Колона демонстрантів, що рухалась по проспекту Незалежності. Колона зайняла всю проїжджу частину.
При цьому практично весь Мінськ заблокований.
Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила “Інтерфаксу”, що в ході несанкціонованих масових заходів в країні у неділю затримано більше ста людей.
Вона зазначила, що дані будуть уточнені пізніше.