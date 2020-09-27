У Мінську мітингують 100 тисяч людей. Силовики затримують людей

В акції протесту проти фальсифікації виборів президента в Мінську в неділю бере участь близько 100 тисяч осіб, десятки людей затримано, пише Українська правда.

У мітингу в Мінську бере участь близько 100 тисяч осіб..

Колона демонстрантів, що рухалась по проспекту Незалежності. Колона зайняла всю проїжджу частину.

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При цьому практично весь Мінськ заблокований.

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила “Інтерфаксу”, що в ході несанкціонованих масових заходів в країні у неділю затримано більше ста людей.

Вона зазначила, що дані будуть уточнені пізніше.