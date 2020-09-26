У світі зафіксували найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

25 вересня у світі COVID-19 виявили у 317 тисяч людей. Померло в цей день 5762 пацієнтів, пише Українська правда.

У 213 країнах виявили 317 937 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 60 тисяч хворих в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Великобританія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 15-му місці.

Реклама партнерів

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на 26 вересня у світі зафіксовано 32,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 24 мільйона людей. 993 435 пацієнтів померло.