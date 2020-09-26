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Поліцейська втяла волосся, щоб допомогти онкохворим дітям

Андрій Котенський

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Керівник пресслужби патрульної поліції Львова наважилась на обрізання волосся, щоб з нього зробили перуку для онкохворих дітей. Про це повідомила сама Катерина Рибій на своїй сторінці у Фейсбук.

 

Обрізане волосся передали майстрам, які зроблять перуку для онкоодужуючих дітей

«Для мене завжди була страшним сном думка про те, що я обріжу волосся…

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Мета правильна і я наважувалася два роки. Дехто мене відмовляв, лякаючи страшним і різним. Зізнаюся, спочатку мене це теж відштовхнуло. Ну і ніс у мене не для коротких зачісок…

Але чим далі, тим більше я про це думала… Для нашої сім’ї онкозахворювання – це особисте.

Якщо вдасться, хоч на мить зробити хворих діток щасливішими, то моє волосся обрізане недарма…

Спробую виростити ще…

Волосся передали майстрам, які зроблять перуку для онкоодужуючих дітей», – повідомила Катерина Рибій.

Для мене завжди була страшним сном думка про те, що я обріжу волосся. Кілька разів навіть прокидалася уночі переляканою,…

Posted by Катерина Рибій on Thursday, September 24, 2020

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