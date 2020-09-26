У Львові патріотичним пробігом вшанували пам’ять Героїв України

У Стрийському парку сьогодні відбувся Всеукраїнський патріотичний пробіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Його організував Львівський обласний центр «Спорт для всіх». Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Пробігти легкоатлетичний крос могли як професіонали, так і аматори.

Програмою були передбачено окремі старти чоловіків та жінок, дитячі забіги та змагання зі скандинавської ходьби.

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Окрім цього, на території парку діяли спортивні локації, на яких можна було позмагатись у бадмінтоні, дитячому футболі, слеклайні, міні настільному тенісі.

Також на території парку працювала локація з естафетами для дітей та батьків, зона із майстер-класом зі стретчингу.

Участь у змаганнях могли брати усі охочі. Для переможців та призерів змагань підготували медалі та подарунки.