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Від ускладнень COVID-19 померла депутатка Львівської облради

Вероніка Рой

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Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла 67-річна депутатка Львівської обласної ради Мирослава Лісна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської облради Олександр Ганущин.

 

Мирослава Лісна у 2015 році на місцевих виборах перемогла у Пустомитівському районі від політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» та пройшла у Львівську обласну раду.

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Мирослава Лісна до 2018 року очолювала відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області. Згодом її призначили радницею голови Львівської обласної державної адміністрації. Після цього працювала методистом у відділі освіти Пустомитівської РДА.

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