У Львівській політехніці відреставрували дві унікальні зали

У Національному університету «Львівська політехніка» відреставрували дві найкрасивіші зали головного корпусу – Актову залу, а також читальну залу старої бібліотеки. Про це інформує пресслужба університету.

Актову залу Політехніки ми почали відновлювати у 2015 році після наукових архітектурно-реставраційних досліджень.

«Головне завдання, яке стояло перед нами – повернути втрачений вигляд головного приміщення університету, адже тут колись була зала засідань великого сенату. Разом із командою фахівців ми реставрували малярську та скульптурну декорацію зали, крок за кроком повертаючи їй автентичний вигляд, який у 1884 року реалізував художник і архітектор Іван Долинський, за задумом першого ректора, архітектора Юліана Захарієвича», – розповів керівник реставраційного проєкту, завідувач кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури та дизайну професор Микола Бевз.

А в 2018 році розпочали реставраційні роботи і приміщення читальної зали старої бібліотеки.

«У колишній студентській читальній залі – зважте, що викладацька була значно скромніша і менша – збереглися унікальні автентичні меблі з 1878-1880 років, також авторства Юліана Захарієвича та митця Леонарда Марконі. Варто наголосити, що у Європі є лише дві схожих зали в старих італійських університетах. Щоправда, там немає такої унікальної конструкції шаф», – підкреслив Микола Валентинович.

Фото: Львівська політехніка