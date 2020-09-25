Карнавал у Ріо-де-Жанейро перенесли на невизначений час через коронавірус

Щорічний карнавал у Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Про це заявили представники Незалежної ліги шкіл самби (Liesa) після пленарного засідання організації, повідомляє «Бабель» з посиланням на газету Globo.

«Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад проводити не можна. Ми шукаємо альтернативу», — заявив президент Liesa Хорхе Кастанейра.

За його словами, термін проведення карнавалу залежатиме від дати винайдення вакцини від коронавірусу і початку імунізації.

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Зазначимо, Бразилія є третьою у світі за захворюваністю на коронавірус — інфіковані 4,7 млн осіб.

Торік карнавал у Ріо-де-Жанейро офіційно розпочався 1 березня з вуличних вечірок і гулянь. Ознаменувалася урочистість тим, що королю карнавалу, якого називають «Король Момо» або «Король хаосу», вручили золотий ключ від міста.

Фото: TripMyDream