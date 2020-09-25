«Голос» пропонує збудувати у Львові нову сучасну комунальну клініку

Команда львівського «Голосу» зустрілася з медиками та обговорила розроблений проривний план дій «Діємо разом» для розвитку медичної галузі у місті.

Медичний експерт партії – Юрій Баран, лікар-практик, який 20 років присвятив практичній медицині представив перші три кроки фракції «Голос» у Львівській міській раді. За його словами, щоб змінити ситуацію в медицині, треба виконати три умови: замотивувати високопрофесійних працівників, створити нову сучасну клініку та запустити інформаційний медичний портал для пацієнтів, аби вони знали до кого і куди звертатися.

«За майже 30 років незалежності місто не спромоглося збудувати нову сучасну клініку. Пандемія викрила реальний стан лікарень і умови, в яких працюють медики. Ми – та політична сила, яка підтримує реформування медицини та гідну оплату праці лікарів. Віримо, що Львів має стати центром якісного обслуговування пацієнтів з цілої України і задати високу планку якості медичного обслуговування у Львові», – наголосив Юрій Баран.

Лідер партії «Голос» на Львівщині Ярослав Рущишин розповів, що головна мета медичної програми — збільшити тривалість та якість життя львів’ян. Для цього є фахова команда та конкретний план дій, який готові втілювати. Програма партії «Голос» розроблена у співпраці із фахівцями і проходить обговорення в експертних групах.

«Ми показуємо приклад формування програми, яка не нав’язана згори, а іде від конкретних фахівців, які щодня працюють і знають проблеми галузі та шукають ефективні рішення».

Нагадаємо, що партія «Голос» послідовно відстоює реформування медицини і домоглася виділення коштів для медиків і освітян у боротьбі з пандемією.

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