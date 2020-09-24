Зеленський заявив, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні почалася другу хвилю COVID-19. Про це глава держави сказав під час спільної з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі.

Зеленський наголосив, що першу хвилю коронавірусу в Україні «змогли зупинити».

«Тоді (у першу хвилю COVID-19, – ред.) на 40 млн українських громадян у нас було захворілих від 100 до 300 людей. Сьогодні ми маємо 3 тисячі захворілих на день. На жаль, це і є друга хвиля коронавірусу в Україні», – сказав глава держави.

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Він зазначив, що рішення про заборону на в’їзд в Україну іноземцям є правильним.

«Ми не можемо ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну. Тому коли стабілізується ця ситуація, в Україні будуть відкриті кордони обов’язково», – додав Зеленський.

Нагадаємо, станом на ранок 24 вересня в Україні 188 106 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу зафіксовано 3 372 нових хворих.