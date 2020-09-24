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Вивели близько 90 млн грн: у Львові розслідують злочинну схему привласнення державних коштів

Вероніка Рой

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У четвер, 24 вересня, у Львові правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання державних коштів, виділених на будівельних робіт. Попередньо встановлено, що було привласнено близько 90 млн грн.

 

У Нацполіції Львівщини інформують, що від Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на рахунок одного з львівських підприємств було перераховано кошти на проведення будівельних робіт. Насправді підприємство здійснювало роботи власними силами за готівкові кошти, однак в документах було відображено, що ці роботи нібито виконувались іншим підприємством. Таку оборудку зловмисники здійснили для ухилення від сплати податків та розкрадання виділених коштів.

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За даними прокуратури Львівщини, попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» грошей становить близько 90 млн грн.

У четвер, 24 вересня, за адресами здійснення протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження проводяться обшуки, з метою вилучення документів та речей, які містять фактичні дані про обставини вчинення злочину, розкриття та документування протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи. Також правоохоронці встановлюють організаторів та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Фото: прокуратура

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