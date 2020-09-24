Вивели близько 90 млн грн: у Львові розслідують злочинну схему привласнення державних коштів

У четвер, 24 вересня, у Львові правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання державних коштів, виділених на будівельних робіт. Попередньо встановлено, що було привласнено близько 90 млн грн.

У Нацполіції Львівщини інформують, що від Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на рахунок одного з львівських підприємств було перераховано кошти на проведення будівельних робіт. Насправді підприємство здійснювало роботи власними силами за готівкові кошти, однак в документах було відображено, що ці роботи нібито виконувались іншим підприємством. Таку оборудку зловмисники здійснили для ухилення від сплати податків та розкрадання виділених коштів.

Реклама партнерів

За даними прокуратури Львівщини, попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» грошей становить близько 90 млн грн.

У четвер, 24 вересня, за адресами здійснення протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження проводяться обшуки, з метою вилучення документів та речей, які містять фактичні дані про обставини вчинення злочину, розкриття та документування протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи. Також правоохоронці встановлюють організаторів та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Фото: прокуратура