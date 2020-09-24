У селищного голови Брюхович проводять обшуки

Слідчі СБУ та військової прокуратури проводять обшуки у будинку селищного голови Брюховичів Володимира Доманського. Інформацію про обшуки ZAXID.NET ввечері 24 вересня підтвердили відразу кілька джерел: в СБУ Львівщини і селищній раді Брюховичів.

Слідчі дії тривають у будинку за адресою вул. Солов’їна, 33 у Брюховичах. За даними реєстру нерухомого майна, будинок за цією адресою належить Катерині Доманській, дружині селищного голови, але не вказаний у його декларації. За законом, посадові особи зобов’язані вказувати усе майно, що належить членам найближчої родини.

Реклама партнерів

За інформацією видання «Діло», причиною обшуків є продаж іноземцю двох земельних ділянок, що раніше були незаконно відчужені у Міноборони України. Продані ділянки були за 165 тисяч доларів: одна 0,18 га, друга 0,018 га. Цільове призначення – будівництво багатоквартирних будинків.

Фото: Наші.гроші. Львів