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У 2021 році випускники шкіл складатимуть іспити з математики двох рівнів складності

Вероніка Рой

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У 2021 року випускники шкіл обов’язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики. При цьому школярі проходитимуть тестування з математики різного рівня складності. Про такі нововведення повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, передає УП.

 

Тестові завдання будуть розділені для учнів, які навчалися за рівнем стандарту та профільним рівнем.  Тест для випускників, які навчалися за рівнем стандарту, буде містити 28 завдань. На його виконання відведено 150 хвилин. Зошит із тестами профільного рівня складається із 34 завдання, на виконання яких учень матиме 210 хвилин.

Якщо учень навчався за рівнем стандарту та не планує вступати до вишу, де вимагають ЗНО з математики – складає тест, який містить завдання, для оцінювання базових компетентностей.  В такому випадку випускник отримує лише оцінку ДПА за 12-бальною шкалою.

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Учень, який навчався за рівнем стандарту, але хоче поступити у вищий навчальний заклад, де потрібна математика  – повинен скласти тест за рівнем стандарту, а також виконати завдання поглибленого рівня.

Тоді учень також отримає результат ЗНО за 100-бальною шкалою. При цьому учні, які вивчали математику за профільним рівнем, незалежно від подальших планів на вступ, повинні виконати тест із завданнями поглибленого рівня.

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