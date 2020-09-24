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Театр Марії Заньковецької йде на карантин через COVID-19 у працівників

Вероніка Рой

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Національний театр ім. Марії Заньковецької на два тижні йде на карантин через випадки коронавірусу у працівників. Про це йдеться на Facebook-сторінці театру.

 

Театр не працюватиме з 24 вересня по 3 жовтня.

«Таке рішення ми вимушені були прийняти у зв’язку зі збільшенням захворюваності серед працівників театру. Усі вистави, що були заплановані у цей період перенесено на інші дати, а придбані квитки дійсні. Слідкуйте за нашим репертуаром у соціальних мережах та на офіційній сторінці театру», – йдеться у повідомленні.

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