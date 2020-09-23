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Померла організаторка «Книжкової толоки» Любов Хомчак

Вероніка Рой

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Померла організаторка «Книжкової толоки», «Книжкового дворика на колесах» Любов Хомчак. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

 

Сьогоднішній ранок зустрів громаду Львівщини сумною звісткою – відійшла у вічність організаторка «Книжкової толоки», «Книжкового дворика на колесах» Любов Хомчак. Надзвичайно добра, енергійна та працьовита людина. Пані Люба щиро вболівала за українську книгу. І робила все, що могла, щоб її популяризувати.

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Любов Хомчак – директорка книгарні, голова ГО «Книжкова толока». Народилася на Миколаївщині Львівської області. Закінчила політехнічний технікум (технолог-винороб), працювала у Львові на винзаводі, але любов до книг взяла гору. Понад 10 років у Миколаєві організовувала «Книжкову толоку».

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