Померла організаторка «Книжкової толоки» Любов Хомчак

Померла організаторка «Книжкової толоки», «Книжкового дворика на колесах» Любов Хомчак. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Сьогоднішній ранок зустрів громаду Львівщини сумною звісткою – відійшла у вічність організаторка «Книжкової толоки», «Книжкового дворика на колесах» Любов Хомчак. Надзвичайно добра, енергійна та працьовита людина. Пані Люба щиро вболівала за українську книгу. І робила все, що могла, щоб її популяризувати.

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Любов Хомчак – директорка книгарні, голова ГО «Книжкова толока». Народилася на Миколаївщині Львівської області. Закінчила політехнічний технікум (технолог-винороб), працювала у Львові на винзаводі, але любов до книг взяла гору. Понад 10 років у Миколаєві організовувала «Книжкову толоку».