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Поліцейські у Львові розшукали трьох неповнолітніх, які втекли з притулку

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські оперативно розшукали розшукали трьох неповнолітніх хлопців, що втекли з притулку. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

 

22 вересня о 12.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що зникли троє вихованців дитячого притулку віком 15, 13 та 10 років.

До розшуку неповнолітніх були задіяні оперативники карного розшуку, співробітники ювенальної превенції та інших служб Залізничного відділу поліції, а також патрульні поліцейські.

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Невдовзі, завдяки злагодженим діям правоохоронців, усіх дітей було знайдено. Вони здорові та неушкоджені, протиправних дій щодо них не вчиняли.

З хлопцями провели профілактичні бесіди та повернули за місцем проживання.

Фото: поліція

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