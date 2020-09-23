NASA вперше в історії відправить на Місяць жінку у 2024 році

Космічна агенція NASA представила у загальних рисах план космічної програми Artemis, в межах якої 2024 року на Місяць мають відправити першу в історії жінку-астронавта. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Sky News.

Згідно з планом, у 2024 році на південному полюсі Місяця мають висадити двох астронавтів – чоловіка та жінку. Вони матимуть сучасні скафандри, що забезпечать більшу гнучкість, ніж у попередніх місіях.

Астронавти проведуть сім днів на поверхні Місяця, збираючи зразки та здійснюючи різні експерименти, перш ніж повернутися на Землю.

Програма Artemis передбачає першу висадку людини на Місяць – це буде вперше в історії, ще від місії Apollo-17 1972 року. Астронавти подорожуватимуть на космічному кораблі Orion.

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Перший етап Artemis-1 передбачає випробувальний політ без екіпажу навколо Місяця восени 2021 року, що дозволить випробувати всі критичні системи, включно з життєзабезпеченням та звʼязком.

Artemis-2 повторить той же рейс з екіпажем на борту вже 2023 року. Під час цього польоту космонавти будуть вручну пілотувати корабель Orion після того, як він відокремиться від верхнього ступеня ракети-носія.