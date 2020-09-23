На Донбасі підірвалися двоє військових

На Донбасі двоє українських військових отримали осколкові поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Повідомлення пресгрупи ОТУ Схід у Facebook.

«23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення», – йдеться в повідомленні.

Військовим надали домедичну допомогу і доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

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