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Хакери зламали сайти обласних управлінь поліції та поширили фейки

Вероніка Рой

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Сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки. Зокрема, на сторінках кількох обласних управлінь розмістили фейкові повідомлення. Про це інформує пресслужба МВС.

 

Як йдеться у повідомленні, 23 вересня об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

«Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Наші спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Просимо вибачення за тимчасові незручності!», – ідеться у повідомленні.

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Варто зауважити, що сьогодні об 11.45 на сторінці Нацполіції Львівщини було оприлюднено інформацію про загибель військовослужбовців на Яворівському полігоні. У поліції кажуть, що інформація є фейком.

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