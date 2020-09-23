Хакери зламали сайти обласних управлінь поліції та поширили фейки

Сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки. Зокрема, на сторінках кількох обласних управлінь розмістили фейкові повідомлення. Про це інформує пресслужба МВС.

Як йдеться у повідомленні, 23 вересня об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація.

«Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Наші спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Просимо вибачення за тимчасові незручності!», – ідеться у повідомленні.

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Варто зауважити, що сьогодні об 11.45 на сторінці Нацполіції Львівщини було оприлюднено інформацію про загибель військовослужбовців на Яворівському полігоні. У поліції кажуть, що інформація є фейком.