«Голос» першим зареєстрував свої списки до Львівської ОТГ

Команда партії «Голос» першою подала свій виборчий список. Територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати Львівської міської ради, в обласну раду, у сім районних рад Львівської області і 45 команд в ОТГ, у тому числі – у Львівську, 12 кандидатів на голів ОТГ. Загалом на вибори у 2020 році затверджено більше 1355 кандидатів у депутати від Львівського осередку «Голосу».

«Нові та професійні», – так охарактеризував кандидатів лідер партії «Голос» на Львівщині Ярослав Рущишин. – У «Голосі» ви побачите фахових, амбітних людей, об’єднаних спільними цінностями та непомічених у «старих» політичних силах». Сам лідер кандидує на посаду міського голови Львівської ОТГ.

Перша п’ятірка до Львівської міської ради – заступник керівника відділу розвитку Українського католицького університету Андрій Курочка, керівник Комітету підприємців Львівщини Андрій Дячишин, юрист та експерт з супроводу інвестицій Віталій Троць, засновниця ГО «Обійми маму» на підтримку матерів онкохворих дітей, генеральна менеджерка «Вінтаж бутік готелю» Марія Чижишин, керівниця освітнього проєкту «Школа вільних та небайдужих» Вікторія Христенко.

Перша п’ятірка до Львівської обласної ради – підприємець, засновник компанії «Компресорні Технології», громадський діяч, пластун Ростислав Добош, підприємець-ресторатор, громадський діяч Северин Хобзей, юристка, волонтерка, керівниця Львівського осередку «Пласту» Іванна Герус, юристка IT компанії SoftServe Наталія Галецька, підприємець, керівник ТОВ «Екран-Вікносвіт», громадський активіст та меценат Мирослав Карпінський.

Зі списками можна ознайомитись тут:

https://cutt.ly/lfCgV60

https://cutt.ly/qfCgMtJ

У партії налаштовані перемагати, адже соціологія показує позитивну динаміку росту рейтингів політичної сили по всій країні. Запит саме на «Голос» закономірний, адже виборець не хоче ані старих політиків, які десятиліттями займають свої крісла, ані аматорів, які прийшли до влади рік тому.

Невдовзі партія представить проривний план розвитку Львова та Львівщини «Діємо разом». План дій передбачає впровадження нової якості політики, головна мета – завести у регіон інвестиції та збільшити заможність мешканців нових об’єднаних громад. Фінансові ресурси дадуть змогу розвивати освіту і науку, медицину, культуру, інфраструктуру. Також у партії вважають важливим подбати про якісне дозвілля молоді.

Ярослав Рущишин – народний депутат, громадський діяч, меценат. У минулому – успішний підприємець, який створив тисячі робочих місць у Львові.

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