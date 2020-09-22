На кордоні з Польщею затримали 180 кг контрабандного шоколаду

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники вилучили в українця понад 180 кг контрабандного шоколаду. Про це інформує Галицька митниця.

У пункт пропуску заїхав легковий автомобіль Mitsubishi під керуванням громадянина України, що слідував з Республіки Польщі в Україну. Формою проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему «зелений коридор».

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Проте у працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Під час огляду авто, в багажному відділенні, митники виявили 188 кг шоколаду без упаковок, невідомого виробника та терміну придатності.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Шоколад вилучено до рішення суду.

Фото: Галицька митниця