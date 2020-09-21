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У центрі Львові маршрутка зачепила дівчину Холодницького

Вероніка Рой

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У центрі Львова маршрутка зачепила дзеркалом Юлію Бойко, яка є дівчиною колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це УП підтвердив Холодницький.

 

Зазначимо, 21 вересня на вулиці Дорошенка у Львові маршрутка№ 45 зачепила дівчину, яка переходила дорогу і не звернула увагу на транспортний засіб. Дівчина значних ушкоджень не отримала. Дівчину повезли на огляд до лікарні.

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Холодницький підтвердив, що його Юлю на пішохідному переході зачепила маршрутка – травми не важкі.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 21 серпня написав заяву про звільнення з 1 вересня – але генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала наказ про його звільнення одразу, 21 серпня. Строк повноважень Назара Холодницького на посаді керівника САП мав закінчитися в листопаді 2020 року.

Фото: Варта-1

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