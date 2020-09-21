Собаки-поліцейські допомогли на Львівщині розкрити 200 злочинів

Із початку року на Львівщині собаки-поліцейські допомогли розкрити майже 200 злочинів. Одні за запаховим слідом шукають зниклих людей і затримують злочинців, інші – натреновані до пошуку вибухівки, наркотиків та зброї. У поліції Львівщини розповіли найцікавіше про розшукових собак та роботу кінологів.

Кого з чотирилапих беруть на службу в поліцію?

Свою «кар’єру» собаки-поліцейські розпочинають ще малими цуциками, у віці 2-4 місяців, коли потрапляють на виховання до кінологів. На початках – ніякої муштри, тільки ігри, вигул і звикання до господаря.

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«Кінолог і собака – це не просто команда, це єдиний організм, одне ціле. Якщо собака не довіряє людині, вони не зможуть разом працювати. І навпаки, коли пес чує голос кінолога – негайно біжить до нього. А все тому, що кожен кінолог, виховуючи собаку, вкладає в нього всю душу», – розповідає заступник начальника кінологічного центру лейтенант поліції Ярослав Дмитрієв.

Як навчають собак?

У віці 6 місяців для вже зміцнілих собак починається період тренувань – пробіжки, подолання перешкод, виконання простих команд. Навантаження поступове – 15 хвилин заняття, 30 хвилин перерва. Загалом, на підготовку собаки до роботи потрібно не менше року.

Для того, щоб службовий собака вмів знаходити зброю чи наркотики, кінологи перетворюють «науку» у гру: улюблену іграшку заховують в коробки з імітаторами запахів небезпечних речовин. Коли собака знаходить м’ячик, то його запах назавжди пов’язується із запахом наркотиків чи набоїв. Процес тривалий і трудомісткий – щоб собака вмів знаходити і один патрон, і цілий «арсенал», запаховий фон навколо іграшки або знижується, або підвищується. За тією ж технологією використовують собачі харчі.

«Кожен собака має свій характер і темперамент. Скажімо, холериків зазвичай готують до пошуку людей, ми вчимо їх нічого не боятися, вміти стрибнути з висоти чи зайти у темний підвал. Це має бути фізично розвинутий собака, як, наприклад, вівчарка або доберман. А от для пошуку зброї потрібна більш спокійний і врівноважений собака – біглі, спанієль, лабрадор або тер’єр», – каже Ярослав Дмитрієв.

Крім того, кінологи навчають собак правильно реагувати на знайдене – собака чемно сідає або лягає на землю (все залежить від висоти, де захований предмет). Якщо знайдено людину – собака теж завмирає і чекає команди наставника.

При пошуку людей собаці дають понюхати речі зниклого, і з місця, де востаннє бачили ту людину, собака бере слід. Якщо це не працює, собаку пускають на обхід місцевості для пошуку слідів.

«Коли губляться люди і ми застосовуємо собаку, то вже за годину знаходимо зниклого там, де люди, начебто, давно все обійшли і нікого не помітили», – розповідає Дмитрієв.

Робочий день службового собаки

Робочий день собаки починається о 9.00. Його обов’язково оглядає лікар, тоді – вигул і тренування для підтримки фізичної форми або по спецкурсу. Якщо собака втомлена або навантаження занадто складне, їй обов’язково дають вихідний

Якщо протягом робочого дня надходить тривожний сигнал, черговий кінолог з собакою виїжджає на місце події. Успіх операції на 70% залежить від людини, а на 30% – від собаки.

Як наголошують правоохоронці, пошук наркотиків та зброї, розшук зниклих людей, затримання злочинців – це далеко не повний спектр вмінь службового собаки. До всього – це надійний друг та напарник, який ніколи не зрадить.

Також у поліції додають, що приблизно після 8 років роботи в поліції собаки «виходять на пенсію» – зазвичай кінолог, за яким закріплений пес, забирає його до себе або віддає в добрі руки.