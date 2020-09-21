ОСТАННІ НОВИНИ

Собаки-поліцейські допомогли на Львівщині розкрити 200 злочинів

Соломія Головіна

|

Із початку року на Львівщині собаки-поліцейські допомогли розкрити майже 200 злочинів. Одні за запаховим слідом шукають зниклих людей і затримують злочинців, інші – натреновані до пошуку  вибухівки, наркотиків та зброї. У поліції Львівщини розповіли найцікавіше про розшукових собак та роботу кінологів.

 

 Кого з чотирилапих беруть на службу в поліцію?

Свою «кар’єру» собаки-поліцейські розпочинають ще малими цуциками, у віці 2-4  місяців, коли потрапляють на виховання до  кінологів. На початках – ніякої муштри, тільки ігри, вигул і звикання до господаря.

Реклама партнерів

«Кінолог і собака – це не просто команда, це єдиний організм, одне ціле. Якщо собака не довіряє людині, вони не зможуть разом працювати. І навпаки, коли пес чує голос кінолога –  негайно біжить до нього. А все тому, що кожен кінолог, виховуючи собаку, вкладає в нього всю душу», – розповідає заступник начальника кінологічного центру лейтенант поліції Ярослав Дмитрієв.

Як навчають собак?

У віці 6 місяців для вже зміцнілих собак починається період  тренувань – пробіжки, подолання перешкод, виконання простих команд. Навантаження поступове – 15 хвилин заняття, 30 хвилин перерва. Загалом, на підготовку собаки до роботи потрібно не менше року.

Для того, щоб службовий собака вмів знаходити зброю чи наркотики, кінологи  перетворюють «науку» у гру:  улюблену іграшку заховують в коробки з  імітаторами запахів небезпечних речовин. Коли собака знаходить м’ячик, то його запах назавжди  пов’язується із  запахом наркотиків чи набоїв. Процес тривалий і трудомісткий  – щоб собака вмів знаходити і один патрон, і цілий «арсенал», запаховий фон навколо іграшки або знижується, або підвищується. За тією ж технологією використовують собачі харчі.

«Кожен собака має свій характер і темперамент. Скажімо, холериків зазвичай готують до пошуку людей, ми вчимо їх нічого не боятися, вміти стрибнути з висоти чи зайти у темний підвал. Це має бути фізично розвинутий собака, як, наприклад, вівчарка або доберман. А от для пошуку зброї потрібна більш спокійний і врівноважений собака  – біглі, спанієль, лабрадор або тер’єр», – каже Ярослав Дмитрієв.

Крім того, кінологи  навчають собак правильно реагувати на знайдене – собака чемно сідає або лягає на землю (все залежить від висоти, де захований предмет). Якщо знайдено людину – собака теж завмирає і  чекає команди наставника.

При пошуку  людей собаці дають понюхати  речі зниклого, і  з місця, де востаннє бачили ту людину, собака бере слід. Якщо це не працює,  собаку  пускають на обхід місцевості для  пошуку слідів.

«Коли  губляться люди і ми застосовуємо собаку,  то вже за годину знаходимо зниклого там, де люди, начебто, давно все обійшли і нікого не помітили», – розповідає Дмитрієв.

Робочий день службового собаки

Робочий день собаки починається о 9.00. Його обов’язково оглядає лікар,  тоді – вигул і тренування для підтримки фізичної форми або по  спецкурсу. Якщо собака втомлена або навантаження занадто складне, їй обов’язково дають вихідний

Якщо протягом робочого дня  надходить тривожний сигнал, черговий кінолог з собакою виїжджає на місце події.  Успіх операції на 70% залежить від людини, а на 30% – від собаки.

Як наголошують правоохоронці, пошук наркотиків та зброї, розшук зниклих людей, затримання злочинців – це далеко не повний спектр вмінь службового собаки. До всього – це надійний друг та напарник, який ніколи не зрадить.

Також у поліції додають, що приблизно після 8 років роботи в поліції собаки «виходять на пенсію» – зазвичай кінолог, за яким закріплений пес, забирає його до себе або віддає в добрі руки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...